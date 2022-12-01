Дмитрий Уранус сообщил, что в марте 2023 уменшатся ракетные удары.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что уже в марте 2023 года уменьшится количество ракетных ударов по Украине. Начиная с этого периода, активные боевые действия начнут сходить на нет.

По словам эксперта, в ночь с 1 на 2 января и 29 января произойдет покрытие Луной Урана в Тельце. В следующий раз оно будет только через 84 года. Именно это редкое явление и даст толчок тому, чтобы война в Украине быстрее закончилась.

"Вот настолько это редкие явления, которые дают такие тяжелые испытания для Украины и украинцев. Думаю, что в марте массовые обстрелы крылатыми ракетами Украины сильно уменьшатся. К весне уже не будет ударов сотней ракет за раз", - написал Уранус на своей странице в Facebook.

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По слова астролога, Россия чувствует, что проигрывает в войне. Поэтому может решиться на применение ядерного оружия. Произойти это может 22-23 декабря.

Также 22 декабря 2022 года Путин может устроить новую массированную атаку, так как он любит красивые числа и праздники.

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