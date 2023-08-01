Астролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, что ждет украинцев в августе, готовит ли Путин нам новые ловушки, как пройдет День Независимости Украины, и в каких направлениях могут продвинуться ВСУ.

Яна, дайте, пожалуйста, прогноз на август. Что нас ждет?

Во-первых, выпадает карта "Колесница", которая говорит о том, что будет ускорение боевых действий, однако из-за сильного противостояния. Карта "Смерти" говорит о больших потерях среди людей и разрушении жилых комплексов, целых массивов.

Во-вторых, "Пятерка пентаклей" указывает на потери из-за того, что у нас недостаточно ресурсов. Поэтому мы будем вынуждены занимать более защитные позиции. Сражения будут проходить в море и за морем. Запорожское направление будет достаточно сложным. Контрнаступление ВСУ будет продолжится, однако не все запланированное может осуществиться.

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Кроме того, в первую декаду августа встанет вопрос власти, союза, партнерства, земли. Может быть конфликт между народом и властью. Вторая декада месяца принесет нам нереализацию определенных планов, будет сопротивление. Актуальным будет вопрос переговоров, однако они будут тайными, за рубежом. Третья декада принесет нам удачу, процветание и обнуление. Такое ощущение, что мы все начнем сначала. Нам нужно будет разработать какую-то новую стратегию.

В целом мы движемся не так быстро, как хотелось бы. Август покажет сильные противостояния, в результате которых будут большие потери с обеих сторон. Люди будут эвакуироваться из многих городов.

Готовит ли Россия нам какие-то ловушки?

Я вижу, что страна-агрессор будет пытаться наступать. На некоторых направлениях более активно, на некоторых - нет. Оккупанты будут пытаться взять какие-то населенные пункты, однако у них недостаточно ресурсов, чтобы осуществить это на сто процентов.

Также стоит опасаться "прилетов". Кстати, именно они могут изменить ход событий, однако не так критично.

Какие города находятся в наибольшей опасности и каких дат стоит бояться?

В первую очередь оккупанты будут пытаться уничтожить инфраструктуру, поэтому в плане наступления будет ситуация "стенка на стенку". Мы сойдемся в серьезном противостоянии. Первая декада месяца, как я уже говорила, будет самой опасной. 4, 7, 8 августа принесут украинцам страх, боль и страдания. Дальше ситуация немного смягчится.

Однако все равно очень осторожными стоит быть жителям Ивано-Франковска, Львова, Сум, Киева, Днепра и Днепропетровской области, Херсонской области и Кривого Рога. Опасность ждет и все прибрежные зоны, в том числе Одессу. Пока там спокойно не будет.

Также очень "фонит" Донецкая область. Карты указывают на то, что оккупанты могут наделать вреда объектам, связанным с водой. Поэтому там будут определенные проблемы.

Кажется, больше всего украинцы сейчас боятся 24 августа, Дня Независимости Украины. Все мы знаем, что Путин обожает праздники и наносит ракетные удары именно в эти дни.

Что касается 24 августа, то я вижу, что Россия действительно направит ракеты на Украину, однако под наибольшей угрозой находятся какие-то станции. Также будут сильные потери в эмоциональном плане, украинцев ждет "встряска". Но какой-то масштабной катастрофы я не вижу.

Кроме того, карты Таро показывают, что в этот день будет определенное объединение. Я так понимаю, что какие-то три страны объединятся для помощи Украине.

Скажите, будут ли в этом месяце какие-то победы у нас?

Во-первых, карты показывают, что семьи воссоединятся в этом месяце. То есть те, кто долго были в разлуке, наконец-то смогут встретиться и снова быть вместе. Также разрешится ситуация с ЗАЭС, там будут происходить какие-то поворотные события, которые пойдут нам на пользу.

Более того, будут победы, связанные с зерновой сделкой. Поэтому можете забыть обо всех "пугалках" насчет возможного голода. В этом плане у нас все будет в порядке.

Также ВСУ будут продвигаться на южном направлении. Мы начнем активно отвоевывать те территории, которые сейчас контролируют захватчики. В целом все будет стабильно, но тяжело.

Яна, можете порадовать прогнозом относительно окончания войны?

Понимаете, мне выпадает карта "Мир", указывающая на то, что все зависит именно от мира. Наша сила в помощи со стороны других. Что касается именно периода окончания войны, то здесь не все так однозначно.

В октябре-ноябре 2023 года может прекратиться огонь, но это будет просто пауза в боевых действиях. Со временем они продолжатся. Еще в течение года мы будем бороться за наши территории и за наших людей. Пока нет четкой карты по полноценному завершению войны.