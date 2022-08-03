Ангелина Вакулина заявила, что август будет тяжелым для нашей страны.

Астролог Ангелина Вакулина перечислили несколько городов Украины, которые в августе российские оккупанты будут забрасывать ракетами. По словам эксперта, в этих городах будут большие разрушения и много потерь.

Она отметила, что захватчики не оставят в покое Харьков. Весь август его будут бомбить. Также Вакулина предсказала, что у власти есть предатель, который владеет информацией.

Кроме того, в конце августа могут быть прилеты вражеских ракет и по Киеву. При этом ВСУ защищают столицу, поэтому оккупанты не смогут ее захватить.

А вот в Николаеве, по ее словам, будет много смертей: "Могут пострадать дети (учреждения, где бывают дети). Помощи из вне не будет. Оккупанты будут пытаться прорвать оборону".

Также Вакулина добавила, что Винницу будут бомбить по ночам, но пока оккупанты еще думают, заходить в город или нет.

А вот Одессу и Западную Украину ждут "прилеты": "Все плохо. Смерти, крушения, большое количество жертв. Опасность со стороны, откуда не ждем!"

Напомним, ранее астролог Анна Ефремова рассказала, сколько еще будет длиться война в Украине.

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