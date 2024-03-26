По словам Влада Росса, у России есть три главные цели.

Астролог Влад Росс рассказал, что в ближайшее время Россия продолжит массированные атаки. По его словам, в апреле больше всего будут страдать три города.

На первое место Росс поставил Одессу, на второе - Киев, на третье - Харьков. Однако и другие города попали в зону риска, но, по словам астролога, в меньшей степени.

"Также обстреливать будут Николаев, Сумы и Кривой Рог. Остальные города будут в меньшей опасности", - сказал Росс в интервью УНИАН.

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Он добавил, что под жестким прицелом находится именно Киев, потому что Россия хочет уничтожить Верховную Раду Украины.

"Столицу будут пытаться стереть с лица Земли. Особенно опасной будет первая половина апреля", - добавил астролог.

Кроме того, Росс сообщил, что уже месяц оккупанты тренируются применять ядерное тактическое оружие.

"Они считают, что если его применить, то им удастся прорвать фронт и захватить три главные цели - Киев, Одессу и Харьков. Я абсолютно уверен, что развязка войны закончится применением ядерного тактического оружия. Однако никто не знает, что будет потом", - уточнил Росс.

Напомним, ранее астролог обрадовала прогнозом по окончанию войны в Украине.

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