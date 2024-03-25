Павлова говорит, что все может завершиться уже в этом году.

Астролог Полина Павлова убеждена, что полномасштабная война может завершиться уже в этом году, но если ситуация изменится, то крайний срок - 2026 год. После этого, прогнозирует эксперт, многие украинцы вернутся домой.

"В Украине начался новый подпериод. Технически он начался с 3 марта, но, как я говорю, не всегда так бывает, что начался подпериод и это сразу заметили. В нем есть свои плюсы и минусы. Плюсы - это период Венеры. Все, чем Украина богата, это представляет Венера. Венера неплохо расположена, а потому в этом подпериоде может установиться какая-то стабильность. Но этот подпериод долгий - он закончится в 2026 году. За это время установится ясность", - сказала Павлова на YouTube-канале "Мой мир".

Она добавила, что крайняя точка - 2026 год. Однако, продолжила Павлова, все может закончиться раньше. По ее словам, даже в этом году есть предпосылки для завершения большой войны.

"В этот подперод люди начнут чувствовать оптимизм, позитив, многие вернутся домой", —- добавила Павлова.

Напомним, ранее экстрасенс сделала неожиданный прогноз по окончанию войны. По словам Пасынковой, России поступит предложение, от которого она не сможет отказаться.

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