Астрологический эксперт прогнозирует деоккупацию территорий Донецкой и Луганской областей.

Известная экстрасенс и таролог Мария Тихая ответила на вопрос, будет ли в Украине какое-то событие, указывающее на нашу победу. В интервью YouTube-каналу "Мой мир" она рассказала, что финишная прямая в войне будет после новостей о деоккупации территорий в Донецкой и Луганской областях.

"Карта смерти выпадает и семерка мечей. Мне кажется, что наша победа начнется с побед в Донецкой и Луганской областях", — говорит таролог.

По словам астролога, карта смерти свидетельствует о том, что речь пойдет о ныне оккупированной территории, поэтому она делает вывод, что это - Луганщина и Донецкая область.

А семерка мечей означает, как заявляет Тихая, что ВСУ прорвут оборону оккупационной армии там. Но в то же время она добавляет, что враг будет применять на территории Донецкой и Луганской областей запрещенное оружие.

Ранее мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, что война в Украине не закончится в 2023 году. Он назвал ключевую для нашей страны дату, это - 22 марта.

Вас также могут заинтересовать новости: