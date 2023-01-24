По его словам, уже с 22 марта 2023 года уставшие от войны украинцы почувствуют облегчение.

Мольфар из Карпат Василий Юращук рассказал, закончится ли война в Украине в 2023 году и назвал ключевую для нашей страны дату, это 22 марта.

В интервью ProUA он заявил, что именно этот день станет переломной точкой в полномасштабном вторжении, украинцам дальше станет намного легче. У мольфара спросили, будет ли в 2023 году победа Украины в развязанной Россией кровавой войне. И он ответил отрицательно:

"Еще будет два года так (война, - УНИАН.)... Но это уже не беда будет".

То есть, по мнению Юращука, война в Украине будет продолжаться еще два года, но российские ракеты скоро не будут прилетать на территорию нашей страны.

Также мольфар оценил вероятность повторного вторжения России в Украину с территории Беларуси. По его словам, определенные провокации будут, но это все будет не так страшно, самое страшное будет с территории РФ. Кроме того, в этом контексте он снова вспомнил дату 22 марта: "Облегчение очень большое будет".

Когда закончится война в Украине: прогноз Хаяла Алекперова

Ясновидящий и экстрасенс Хаял Алекперов ответил на вопросы, когда в Украине закончится война. "Я не Бог, разумеется. Где-то я увидел март-апрель, эти месяцы. Я могу ошибаться, но вот в это время что-то будет. Дальше я не могу увидеть. Это хорошие эмоции ушли. Где-то после марта хорошие эмоции", — прогнозирует он.

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