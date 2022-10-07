Речь идет о Каховке и Энергодаре.

Астролог и таролог Ирина Звягина сделала прогноз о перспективах освобождения оккупированных россиянами Каховки и Энергодара.

О том, что предсказали карты, она написала в Facebook.

Освобождение этих двух городов астролог назвала ключевыми целями ВСУ.

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"Взяла колоду. Снизу – Черная Карта, начала тасовать, увидела Туз Жезлов. Взгляд эти две карты как бы зафиксировал, но перетасовала намеренно тщательно. Именно их и вытянула в первом раскладе, причем в том же порядке. Черная Карта – это нечто непредсказуемое, что нам обещает и Уран в квадрате с Сатурном в ближайшее время. Завершающий Туз Жезлов – лучший итоговый ответ", – отметила Звягина.

"По второму раскладу менее ясно. Да, это очень важная цель и очень трудно достижимая. Для нее пока не хватает сил и средств. Десятка Дисков, словно ядро атома, к этой цели ВСУ, так или иначе, будут идти. Двойка Дисков – пока много одновременных целей. И операция по Энергодару еще какое-то время будет в процессе и не даст результата. Но работа по ней постоянно будет на повестке. Судя по Десятке Дисков, для Украины это источник силы", – добавила таролог.

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