По словам астрологического эксперта, страна-агрессор планирует вскоре ракетную атаку на Украину.

Украинцев постоянно пугают информацией о том, что Россия имеет кровавые планы по годовщине вторжения в Украину. Поэтому таролог Ирина Клевер ответила, ждать ли ракетной атаки накануне этой даты, 24 февраля. Также в интервью YouTube-каналу "Прогноз" она заявила, что сейчас продолжается завершающий переломный момент в войне.

"Так, планируется (удар российскими ракетами С-300 и С-400, — УНИАН.). И дата уже есть, она согласована и обсуждена. А дальше они еще не думали", — говорит астрологический эксперт.

Таролог рассказала, с какой целью Российская Федерация планирует эту массированную атаку. Она говорит, что Кремль хочет принудить Украину к миру. Клевер заверила, что наша страна сможет отразить мощный ракетный удар РФ. "Отобьем, но жертвы будут... Это неизбежные жертвы, без них не будет победы", — прогнозирует она.

Астролог добавила, что весной Украина уже наконец почувствует облегчение, это произойдет в конце марта, после 25-го числа. То есть сейчас продолжается переломный момент, который ведет к окончанию войны.

"Есть переломный момент первый, второй, третий, а этот уже - завершающий", - подытожила Клевер.

Когда закончится война - прогноз таролога

Ранее таролог Ирина Клевер рассказала о том, когда закончится война в Украине. Сейчас многие астрологи и ясновидящие утверждают, что победа нашей страны над Россией ожидается в 2023 году. Она подтвердила по раскладу на картах Таро, что война действительно сойдет на нет в этом году.

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