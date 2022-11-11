Росс отметил, что это может произойти уже в ближайшее время.

Известный астролог Влад Росс заявил, что российские захватчики покинут всю территорию Украины уже в ноябре. В этот же период начнется зачистка всех ранее оккупированных городов.

"Вообще есть два варианта. Первый - президент РФ Владимир Путин запустит атомную бомбу на Киев или область. Второй - он на тайных переговорах согласится остановить войну. Второй сценарий более вероятный, и это может произойти в ближайшее время, пока Марс "ретроградит"", - сказал Росс в комментарии УНИАН.

Он добавил, что захватчики вскоре покинут наши территории, в том числе и Донбасс. Вот только незаконно аннексированный полуостров Крым они пока не отдадут.

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"Путин может оставить себе Крым еще на семь лет. А потом все равно его вернут. Это нужно, чтобы диктатор остался хоть с каким-то лицом", - подытожил астролог.

Напомним, ранее астролог объяснила, почему оккупанты покинули Херсон.

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