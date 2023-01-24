По ее словам, у России есть хитрый план.

Шаманка Сейраш предсказала новое наступление РФ и назвала ряд городов, жителям которых нужно быть очень осторожными и не пренебрегать правилами безопасности.

По ее словам, в первую очередь нужно опасаться жителям тех городов, которые находятся рядом с беларуской границей - Луцк, Ровно. Оккупанты будут пытаться контролировать эти территории.

Также в зоне риска Чернигов. Кроме того, захватчики могут начать "заход" в Украину и с Сумской области. Не менее сложной ситуация будет в Харькове.

Однако шаманка призвала украинцев не спешить уехжать из этих городов, так как российская армия еще не начала реализовывать свои планы. По словам Сейраш, у них пока нет необходимых ресурсов.

"План (у оккупантов, - УНИАН) есть, но пока он нереализуемый. Поэтому панику в сторону", - сказала Сейраш на YouTube-канале "Астро Мир".

Напомним, ранее астролог назвала 8 городов, где вскоре придется просто выживать.

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