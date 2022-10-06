Астролог Яна Эзотеричка поделилась печальной новостью: Россия готовит массированную атаку по десяти украинским городам, в том числе и Киеву.
Согласно астрокартографии этих городов, их ждут не только ракетные обстрелы, но и применение тактического ядерного оружия. Также может быть нападение с Беларуси.
Кроме того, астролог отметила, что бомбежки в Харькове будут продолжаться, но самая сложная ситуация в Днепре, так как на этот город выпадает стихия - Огонь. Нелегко придется и Одессе, потому что оккупанты хотят взять этот город.
"Октябрь и ноябрь очень сложные энергетические месяцы. Нельзя паниковать и находится в напряжении", - говорит астролог.
10 самых опасных городов:
- Луцк
- Львов
- Киев
- Чернигов
- Харьков
- Николаев
- Одесса
- Днепр
- Запорожье
- Кривой Рог
Напомним, ранее астролог назвала города, которым грозит ядерный удар. Среди самых опасных она выделила Житомир, Кривой Рог и Винницу.