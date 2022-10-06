По словам Яны Эзотерички, Россия готовит массированную атаку.

Астролог Яна Эзотеричка поделилась печальной новостью: Россия готовит массированную атаку по десяти украинским городам, в том числе и Киеву.

Согласно астрокартографии этих городов, их ждут не только ракетные обстрелы, но и применение тактического ядерного оружия. Также может быть нападение с Беларуси.

Кроме того, астролог отметила, что бомбежки в Харькове будут продолжаться, но самая сложная ситуация в Днепре, так как на этот город выпадает стихия - Огонь. Нелегко придется и Одессе, потому что оккупанты хотят взять этот город.

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"Октябрь и ноябрь очень сложные энергетические месяцы. Нельзя паниковать и находится в напряжении", - говорит астролог.

10 самых опасных городов:

Луцк

Львов

Киев

Чернигов

Харьков

Николаев

Одесса

Днепр

Запорожье

Кривой Рог

Напомним, ранее астролог назвала города, которым грозит ядерный удар. Среди самых опасных она выделила Житомир, Кривой Рог и Винницу.

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