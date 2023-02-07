Эксперт отметил, что Путин повторит то, что было в феврале 2022 года.

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН рассказал, что диктатор Владимир Путин будет пытаться повторить попытку наступления на Украину 24 февраля - в годовщину полномасштабной войны.

По его словам, в зоне риска оказались несколько городов, которые в этот день могут пострадать от российских оккупантов. Их могут забросать ракетами.

"24 февраля под ударом будут Харьков и Харьковская область, Донецкая область (Краматорск и Славянск особенно), Запорожье, Днепр. Также может быть атака на Ровенскую АЭС, поэтому украинским военным нужно беречь ее как зеницу ока", - сказал Росс.

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При этом он утешил прогнозом для Киева. Росс отметил, что Путин в самый последний момент отменил нападение на столицу Украины, хотя еще до Нового года мечтал об этом.

"Нападения на Киев не будет. Звезды дают гарантию", - сказал астролог.

Напомним, ранее астролог Влад Росс дал точный прогноз по окончанию войны.

По его словам, в конце весны будет благоприятное вхождение Юпитера в знак Тельца - планеты мира. И уже летом станет понятно, что Украина победила.

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