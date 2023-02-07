По его словам, уже летом станет понятно, что Украина победила в войне с Россией.

Астролог Влад Росс рассказал, что война в Украине может закончиться в тот самый момент, когда умрет президент РФ Владимир Путин. Однако есть предпосылки, что это произойдет только летом.

Как рассказал эксперт в комментарии УНИАН, 22 февраля будет жесткий квадрат Урана и Меркурия. В этот период Венера войдет в знак овна, а это планета огня. Поэтому вблизи годовщины войны, 24 февраля, может быть очередное наступление на Украину.

"Все, что делает Путин, он потом повторяет. Поэтому вблизи годовщины войны он может попытаться захватить Донецкую и Луганскую области, чтобы в конечном итоге заставить Украину пойти на переговоры. Но ему не удастся это. Украина выстоит и победит", - сказал Росс.

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Однако он предупредил, что нужно опасаться танковых прорывов в западной части Донецкой области. По словам Росса, главная цель оккупантов - Славянск и Краматорск.

Такая ситуация будет продолжаться до середины мая. Но уже в конце весны будет благоприятное вхождение Юпитера в знак Тельца - планеты мира. И уже летом станет понятно, что Украина победила.

"Я думаю, что война может неожиданно прекратиться, когда уничтожат Путина. Пока он жив, война будет продолжаться. Боевые действия, скорее всего, продолжатся до середины лета, а потом начнут сходить на нет. Путин может умереть на католическую Пасху или в течении двух месяцев после нее. Марс входит в его дом смерти, его могут отравить. В июне нас ждут впечатляющие известия о нашей победе", - добавил Росс.

Напомним, ранее астролог назвала четыре города, где на днях будет "пекло".

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