По словам эксперта, Путин может применить ядерное оружие.

Совсем скоро украинцы будут отмечать Рождество. Этот светлый праздник всегда сближал семьи и дарил незабываемые эмоции. Однако в этот раз Рождество может пройти совсем не празднично.

Астролог Влад Росс в комментарии УНИАН рассказал, что 25 декабря и 7 января есть риск применения ядерного оружия. По его словам, именно в эти дни обезумевший кремлевский диктатор Владимир Путин может решиться на ядерный удар по Украине.

"До Рождества не существует опасности применения ядерного оружия, а вот в сам праздник - может быть", - сказал Росс.

Видео дня

Он добавил, что продолжатся и массированные атаки. Однако, как говорит астролог, это Украине даже на руку. Потому что, пока российская армия атакует нашу страну, вероятность применения ядерного оружия невелика.

Напомним, ранее Влад Росс рассказал, ответит ли НАТО России за "прилет" ракет в Польшу.

Вас также могут заинтересовать новости: