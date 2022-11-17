По словам эксперта, Байден и Столтенберг боятся развязывать войну с Россией.

Астролог Влад Росс рассказал, ответит ли НАТО на попадание российских ракет на территорию Польши. Согласно статье 5 НАТО, в случае, если любое из государств-членов Альянса становится жертвой вооруженного нападения, все остальные без исключения члены Альянса сочтут этот акт насилия вооруженным нападениям на них всех и примут все меры, которые сочтут целесообразным, чтобы помочь члену Альянса, который подвергся нападению.

Однако, как говорит Влад Росс, ответа России от НАТО не будет. А все потому, что президент США Джо Байден и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг боятся.

"Путин дал приказ "расшатывать" НАТО. Но ни Байден, ни Столтенберг не собираются начинать эту войну. Сейчас Марс находится в ретроградном положении, а значит, шансы начаться третьей мировой войне мизерные. Все опасные ситуации могут быть сглажены", - сказал Влад Росс в комментарии УНИАН.

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Падение ракет в Польше

15 октября в польськом селе Пшеводув упали две ракеты российского производства. В результате инцидента погибли люди. Отмечается, что это произошло во время массированного обстрела Россией территории Украины.

Байден отреагировал на это происшествие, заявив, что траектория полета ракеты свидетельствует о том, что она вряд ли была выпущена из России.

А вот Столтенберг падение ракет в Польше и вовсе не считает атакой.

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