Астролог Влад Росс назвал президента РФ Владимира Путина трусом и сказал, что вскоре диктатор может закончить войну, развязанную против Украины.
По словам эксперта, уже в феврале 2023-го Путин может заявить, что все цели выполнены и завершить войну, а все потому что он понимает, что как только Украина получит самолеты, Россия проиграет.
Однако в худшем случае, как говорит астролог в комментарии "Главреду", диктатор может вновь предпринять попытку наступления:
"Если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину".
Кроме того, Влад Росс рассказал, что в феврале на небе будет очень благоприятная для Украины ситуация в плане поставки оружия и прочей техники для борьбы с российской агрессией.
Напомним, ранее астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.