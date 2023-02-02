По словам Влада Росса, в лучшем случае это произойдет уже в феврале.

Астролог Влад Росс назвал президента РФ Владимира Путина трусом и сказал, что вскоре диктатор может закончить войну, развязанную против Украины.

По словам эксперта, уже в феврале 2023-го Путин может заявить, что все цели выполнены и завершить войну, а все потому что он понимает, что как только Украина получит самолеты, Россия проиграет.

Однако в худшем случае, как говорит астролог в комментарии "Главреду", диктатор может вновь предпринять попытку наступления:

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"Если же он совершенно сумасшедший, то в феврале в очередной раз начнет наступать на Украину".

Кроме того, Влад Росс рассказал, что в феврале на небе будет очень благоприятная для Украины ситуация в плане поставки оружия и прочей техники для борьбы с российской агрессией.

Напомним, ранее астролог назвала даты, когда всю страну всколыхнут мощные взрывы.

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