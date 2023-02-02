Вакулина отмечает, что могут быть "прилеты" без сирен.

Астролог Ангелина Вакулина рассказала, что Россия готовит очередную массированную атаку на Украину. И произойти это может уже в ближайшее время.

По словам эксперта, важный цикл начинается уже с этой недели. Как она сказала, в Украине будет расти напряжение, однако у ВСУ будут победы.

"Военные действия сейчас расшевелят активно. Сюрпризы и неожиданности. Все спонтанно и довольно напряженно. По всем фронтам. До 10 февраля могут в одностороннем порядке отменятся договоренности", - сказала Вакулина в комментарии "Главреду".

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Астролог добавила, что в период с 18 до 23 февраля ожидаются массированные атаки. Будет опасность с воздуха. Также могут быть "прилеты".

Однако, согласно оптимистическому сценарию, Украина может победить в войне уже в 2023 году.

Напомним, ранее астролог рассказала, что в феврале есть несколько опасных дат, когда оккупанты могут устроить Украине "темную".

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