Влад Росс отметил, что в феврале произойдут не самые приятные события.

Астролог Влад Росс назвал самые опасные даты в феврале. В эти дни может быть наступление со всех сторон и ракетные атаки.

Как рассказал Росс в комментарии "Главреду", диктатор Владимир Путин может начать масштабный террор Украины в период с 22 по 24 февраля. Это символичные даты, так как будет первый год полномасштабной войны.

"Путин, как известно, любит символичные даты, поэтому 22-24 февраля российские войска вновь могут начать наступление на территорию Украины со всех сторон. Также в это время возможно усиление ракетных ударов", - сказал Росс.

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Однако в феврале будут и успехи Украины. ВСУ, продолжил астролог, могут прорвать оборону противника. У нас будут успехи на фронте.

Астролог предрекла самый страшный период в войне

Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и увидела, что Россия готовится к новому наступлению на Украину, будут продолжаться и бомбежки городов. Поэтому эксперт призывает не посещать места большого скопления людей в феврале.

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