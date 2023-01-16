По словам эксперта, уже в этом году Украина может победить в войне с Россией.

Астролог Эрика Роялс составила прогноз для Украины на 2023 год и выяснила, что в этом году мы увидем уже первые звоночки нашей победы в войне, развязанной Россией.

По словам эксперта, в феврале мы увидим кульминацию военной активности в стране. Уже в марте можно ждать переломный момент, который даст нам понять, что победа уже практически настала.

"1Отмечу, что все процессы инертны, и активные военные действия сходят на нет постепенно. Опасность для жизни Владимира Зеленского реальная. В окружении есть паршивые овцы, и снова надо пересматривать ближайший круг", - сказала Роялс на своем YouTube-канале.

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Также она отметила, что в марте 2023-го ВСУ пойдут в наступление. Также к нам придет помощь союзников и партнеров.

"Будут переговоры, возможно и неявные. Коллективный Запад окажет поддержку серьезнее, чем раньше", - добавила астролог.

Напомним, ранее астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Киева на ближайшее время и рассказала, что в конце января российские оккупанты вновь попытаются взять столицу Украины.

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