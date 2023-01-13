По ее словам, все попытки захватить столицу будут тщетными.

Астролог Ольга Медвецкая составила прогноз для Киева на ближайшее время и рассказала, что в конце января российские оккупанты вновь попытаются взять столицу Украины.

По ее словам, такая угроза есть в конце месяца, но все попытки захватить Киев окажутся безуспешными.

"Попытка может быть ближе к концу января, после 20 числа, но она будет либо полностью безуспешна, либо обрублена на корне при малейшей попытке ее осуществления. Поэтому киевлянам пока не стоит беспокоиться", - сказала Медвецкая в интервью УНИАН.

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Она добавила, что зимой больших перемен на фронте не предвидится. Самые важные и масштабные события будут весной, однако, скорее всего, начиная с апреля.

Когда закончится война в Украине

Астролог Алексей Кириченко рассказал, что уже в этом году закончится горячая фаза войны. Однако есть два сценария ее окончания.

"Война будет, но не такая, как говорит Путин. По моим оптимистическим прогнозам, горячая фаза войны закончится в конце марта, по пессимистическому прогнозу - в середине мая", - сказал Кириченко.

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