Что нас ждет в это время - читайте в прогнозе.

Астролог Дмитрий Уранус составил прогноз для Украины на ближайшее время и выяснил, что российская армия может устроить атаку на Украину на Новый год и Рождество.

На своей странице в Facebook эксперт написал, что из-за ракетной атаки в этот период может пострадать не только энергосистема страны, но и газовая распределительная система.

В январе, по его словам, обстрелы продолжаться:

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"В январе 2023 года будут продолжаться ракетные удары. Людям будет тяжело. Лучший вариант для многих жителей городов – эвакуироваться с детьми в безопасные страны. Надеюсь, что в феврале ракетные удары пойдут на спад или вообще закончатся. Готовьтесь к тяжелой зиме. Зимой 2023-го линия фронта без существенных изменений".

А вот к марту 2023-го Сатурн окончательно отойдет от соединения с Луной карты Украины. Поэтому страшный период для нашей страны закончится.

"Обычные люди станут меньше страдать от обстрелов и разрушений гражданской инфраструктуры", - добавил эксперт.

Напомним, астролог Уранус напугал новым прогнозом на ближайшее время.

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