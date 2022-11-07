По словам эксперта, ситуация в Украине будет сложной.

Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что ждет Украину после лунного затмения 8 ноября и как оно повлияет на ситуацию в нашей стране.

На своей странице в Facebook Уранус написал, что в этот день будет не просто соединение Луны и Урана в момент затмения, а именно покрытие Урана диском Луны, когда на нее будет падать тень Земли. Что это значит для Украины?

По словам эксперта, Уран в астрологии отвечает за электричество, радиацию, стихию воздуха, ракеты и самолеты, демократию и свободу, независимость, бунты и восстания, революции. Луна – за стихию воды, народ и население, людей и гражданское общество. Знак Тельца – символический знак Украины, а так же финансы, экономика и сбережения.

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Астролог отметил, что если сложить все эти символы, то вывод можно сделать следующий:

"Затмение электричества в Украине, опасность для народа от ракет, попытка затмить демократию и свободу и т.д. Так же хочу заметить, что если и есть вероятность использования Россией грязной бомбы под чужим флагом, подрыва дамбы Каховской ГЭС, то эта вероятность будет максимальна именно в ближайший месяц".

Напомним, ранее экстрасенс рассказала, как закончится война в Украине.

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