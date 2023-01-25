По словам Яны Тимощук, в зоне риска оказался Киев.

Астролог Яна Тимощук сделала расклад на картах Таро и определила, что российские захватчики не хотят оставить в покое столицу Украины - Киев. Она добавила, что Россия выпустит по Киеву множество ракет.

В связи с этим эксперт в сфере эзотерики призвала украинцев не пренебрегать правила безопасности. Если звучит сирена - нужно бежать в укрытие.

"Что касается Киева, то захватчики не хотят оставить его в покое. Будут лететь ракеты, люди будут прятаться в укрытиях. Враг хочет буквально стереть столицу Украины в прах. Возможно наступление со стороны Белоруссии. Если есть возможность, лучше уехать из города", - сказала Тимощук в интервью УНИАН.

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Она добавила, что когда Украина получит нужное количество оружия, ВСУ ответит России на удары.

"То есть, если они (оккупанты, - УНИАН) ударят по Киеву, мы будем в ответ бить по Санкт-Петербургу, или Москве", - добавила астролог.

По ее словам, даже "ответочка" не остановит диктатора Путина: "Они будут только усиливать свои действия, будут издеваться. Выпадает карта "Верховной жрицы", которая говорит о том, что шаманы будут продолжать свою деятельность".

Тимощук добавила, что единственный выход из ситуации - развал России. В противном случае войны будут продолжаться.

Напомним, астролог-таролог Яна Тимощук в интервью УНИАН рассказала, ждать ли украинцам новых напастей в 2023 году, закончится ли война после смерти Владимира Путина и когда оккупанты оставят в покое "горячие" украинские города.

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