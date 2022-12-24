Влад Росс считает, что из РФ в сторону нашей страны полетят иранские ракеты.

Известный астролог Влад Росс поделился прогнозом того, чего ждать украинцам в новогодние праздники. Он считает, что 31 декабря президент РФ Путин нанесет ракетный удар.

В интервью УНИАН Росс рассказал, что в ближайшее время могут быть плохие новости. По мнению астролога, перед Новым годом стоит готовиться к атакам рашистов.

"Из плохих новостей - в конце декабря будут ракетные удары, на нас полетят иранские ракеты. Перед Новым годом будут самые ожесточенные обстрелы. Владимир Путин захочет полностью уничтожить Украину, оставить нас без света 31 декабря. Самые опасные периоды 24-25 декабря и 31 декабря - 1 января. Хочу сразу предупредить, что в ночь с 31 декабря на 1 января однозначно будут бомбить", - отметил Росс.

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Он также сообщил, что практически все атаки защитники Украины смогут отбить. Однако, добавил Росс, без жертв не обойдется.

Напомним, ранее Влад Росс назвал месяц возможной ядерной атаки. Астролог считает, что все решится весной.

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