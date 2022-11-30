Не один астролог ранее заявлял, что боевые действия в Украине завершатся весной 2023-го.

От астрологов в последнее время нередко слышим, что война в Украине закончится весной 2023 года. Действительно ли это реальная перспектива, в интервью YouTube-каналу "Поговорим" ответила экстрасенс Мария Тихая.

"Да-да-да! Я уже очень жду, когда мне покажут видение или сон о том, что война закончится вот скоро. Не думаю, что до конца этого года. Нет, я не чувствую", — сказала астроэксперт.

Но, добавила Тихая, у нее есть надежда, что все же в 2023-м году война в Украине сойдет на нет, боевые действия наконец прекратятся - наступит мир. Вероятно, по ее ощущениям, это произойдет весной-летом 2023-го года.

Поэтому экстрасенс сделала расклад на картах Таро и спросила, когда в Украине закончится война, подло развязанная Россией в феврале 2022-го года:

"Это возможно (завершение войны весной, - УНИАН.). Лишь бы не было замораживания конфликта, ведь карты намекают на это. Потому что может быть такое, что они (российские оккупанты, - УНИАН.) через некоторое время пойдут снова. Но все же завершение войны весной или летом возможно".

Когда закончится война в Украине - прогноз экстрасенса Макса Гордеева

Ранее экстрасенс Макс Гордеев заявлял, что уже весной 2023 года стихнут активные боевые действия. По его словам, процесс окончания войны уже запущен.

Экстрасенс утверждает, что в конце марта следующего года в Украине прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет. А в 20-х числах марта состоится какое-то ключевое событие.

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