По словам Макса Гордеева, это произойдет не раньше весны следующего года.

Экстрасенс Макс Гордеев уверяет, что уже весной 2023 года стихнут активные боевые действия. По его словам, процесс окончания войны уже запущен.

Об этом он сказал на YouTube-канале "Фабрика новостей".

Гордеев отметил, что в конце марта следующего года в Украине прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет. В 20-х числах марта произойдет какое-то ключевое событие. Эксперт добавляет, что этот период будет очень интересным.

"Уже сейчас все идет к завершению этой войны. Я так скажу ‒ большая вероятность того, что закончится война… Давай так, чтобы не быть голословным. На данный момент и все мои коллеги, и я в том числе, приходим к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза. Причем очень такая ‒ "прилеты" и все остальное", ‒ заявил Гордеев.

Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская ответила, кто будет следующим президентом Украины.

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