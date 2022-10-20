Экстрасенс Макс Гордеев уверяет, что уже весной 2023 года стихнут активные боевые действия. По его словам, процесс окончания войны уже запущен.
Об этом он сказал на YouTube-канале "Фабрика новостей".
Гордеев отметил, что в конце марта следующего года в Украине прекратятся постоянные обстрелы и прилеты вражеских ракет. В 20-х числах марта произойдет какое-то ключевое событие. Эксперт добавляет, что этот период будет очень интересным.
"Уже сейчас все идет к завершению этой войны. Я так скажу ‒ большая вероятность того, что закончится война… Давай так, чтобы не быть голословным. На данный момент и все мои коллеги, и я в том числе, приходим к тому, что к концу марта следующего года может закончиться не война, а активная фаза. Причем очень такая ‒ "прилеты" и все остальное", ‒ заявил Гордеев.
Напомним, ранее таролог Людмила Хомутовская ответила, кто будет следующим президентом Украины.