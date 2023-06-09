Овны отправятся на романтическое свидание.

В субботу, 10 июня, Водолеи могут сильно пострадать из-за своих пагубных пристрастий. А Тельцы наконец-то получат то, чего заслужили, они обогатятся. Что карты Таро сулят другим знакам - читайте в гороскопе ниже.

Овен

Овны отправятся на романтическое свидание. Они получат шанс иначе взглянуть на свою вторую половинку. Если же у вас нет любимого человека, пригласите на прогулку друзей и просто весело проведите вечер.

Телец

Тельцам карты Таро сулят "золотое руно". Они наконец-то смогут достичь богатства, к которому они так стремились. Однако стоит понимать, что окупится только тяжелый труд, просто так деньги "не свалятся".

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Близнецы

В этот день Близнецам стоит внимательно слушать все, что будут говорить окружающие. Вы можете случайно раскрыть чей-то секрет, это откроет вам глаза на все происходящее. Сделайте правильные выводы и не спешите делиться наблюдениями с другими людьми.

Рак

10 июня Раки насладятся приятной компанией, им стоит ждать гостей. Этот день вам стоит посвятить теплым беседам и хорошим мыслям. Карты Таро советуют представителям этого знака Зодиака "зарядиться" позитивными эмоциями.

Лев

Львов ждут хорошие новости, они узнают, что их проблемы сойдут на "нет". Это даст им силы двигаться вперед и настроиться на правильный ритм. Не думайте о плохом, гоните прочь все эти мысли.

Дева

Этот день станет для Дев настоящей сказкой. Вы будете порхать от счастья и много радоваться, наслаждайтесь редким моментом. Не пытайтесь думать о чем-то серьезном, "забейте" на все дела.

Весы

Карты Таро советуют Весам внимательнее отнестись к знакам свыше. Возможно, вас о чем-то предупреждают, не игнорируйте свое предчувствие. Вы знаете, что идете не в том направлении, пришло время все изменить.

Скорпион

Скорпионов ждут разочарования, они могут поменять свое отношение к друзьям или близкому человеку. Отнеситесь к этому с пониманием, людям свойственно ошибаться. Примите ошибки других, ведь люди часто прощают и ваши промахи.

Стрелец

В этот день Стрельцам стоит сконцентрироваться на своих чувствах. Возможно, вы уже давно чувствуете, что поступаете неправильно. Прислушайтесь к предчувствию, оно поможет.

Козерог

Козероги рискуют потерять работу. На вас обрушится волна критики, помимо этого, вас могут втянуть в скандал. Не пытайтесь переубедить тех, кто уже поверил лжи, примите поражение.

Водолей

Водолеи рискуют упасть на самое дно, не обойдется без "помощи" врагов, которые давно этого ждали. Откажитесь от вредных привычек и не ввязывайтесь в ссоры, так вы сумеете избежать опасности. Вам стоит на время стать "невидимкой".

Рыбы

В этот день Рыбы сумеют воплотить в жизнь свою маленькую мечту. Это поможет вам снова поверить в чудо и отбросить весь негатив. Мир не настроен против вас, но порой случаются неприятности, после которых наступает "белая полоса".

Напомним, ранее стало известно, кому повезет до конца недели.

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