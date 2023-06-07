К выходным они поймут, что способны свернуть любые горы.

Астрологи составили гороскоп до конца недели и рассказали, что только два знака Зодиака осуществят свои мечты уже в ближайшие дни. Им точно улыбнется удача, все проблемы останутся позади. Кому невероятно повезет - читайте ниже.

Дева

Девам принесет немало счастья их семья. Родственники и любимые люди будут вас радовать, оберегать и покажут, что очень вами дорожат. Такая забота растопит сердце представителей этого знака Зодиака.

Астрологи считают, что Девы наконец-то сумеют найти гармонию, они обретут баланс и не будут грустить. Сбудутся их самые заветные мечты, именно к выходным вам стоит ждать максимального "пика" своего везения. Доверьтесь удаче, она на вашей стороне.

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Рыбы

Рыбы, как считают астрологи, часто не могут понять, о чем же они мечтают на самом деле. Представители этого знака Зодиака витают в облаках и нередко сбиваются с пути. На этой неделе они наконец-то найдут себя и поймут, чего хотят.

Однако Рыбам удастся не только четко обозначить свои мечты. На выходных они смогут воплотить их в жизнь. Возможно, для этого Рыбам понадобится набраться смелости, но они могут попросить о поддержке у самых близких людей.

Напомним, ранее стало известно, что ретроградный Сатурн навсегда изменит жизнь двух знаков Зодиака.

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