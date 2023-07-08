Овнам можно задуматься о глобальных свершениях.

В воскресенье, 9 июля, Водолеи могут начать новую жизнь. А Тельцов настигнут старые проблемы, от которых им так и не удалось сбежать. Что ждет другие знаки Зодиака в этот день - читайте в гороскопе по картам Таро ниже.

Овен

Овнам можно задуматься о глобальных свершениях. Вы часто довольствуетесь малым и не даете себе думать о чем-то масштабном. Дайте волю мечтам, смело стройте новые планы.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам проблемы, которые на самом деле нависли над ними еще давно. Вы пытались закрывать глаза на неприятности, но теперь придется с ними бороться. Засучите рукава и действуйте.

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Близнецы

9 июля Близнецам стоит с осторожностью отнестись к разговорам по душам. Вы можете сказать что-то лишнее. Держите язык за зубами и не позволяйте себе проболтаться.

Рак

Раков ждет романтическая прогулка. Вас пригласят на свидание, но вы сами можете проявить инициативу и опередить свою вторую половинку. Не стесняйтесь, вы точно не получите отказ.

Лев

Карты Таро советуют Львам научиться не бояться сложностей. Вы стоите у порога, в шаге от приключений и незабываемых событий. Однако нерешительность не дает вам двигаться вперед.

Дева

В этот день Девы могут встретиться с человеком, который подарит им очень ценный совет. Вероятно, вы не будете готовы к правде. Однако раскройте глаза и оцените происходящее без розовых очков.

Весы

Весов ждут ссоры и неприятности. Вы рискуете пострадать из-за своего желания стать богаче. Оставьте мысли о деньгах на потом, сейчас вам нужно сосредоточиться совсем на других задачах.

Скорпион

Карты Таро сулят Скорпионам серьезный разговор. Вам пора поговорить с человеком, которого вы уже давно хотите вычеркнуть из своей жизни. Будьте тверды и не позволяйте собой манипулировать.

Стрелец

В воскресенье Стрельцам стоит остаться дома и провести время наедине со своими мыслями. Вам нужно прийти в себя после сложной недели, впереди вас ждут новые приключения. Наберитесь сил и найдите источник вдохновения.

Козерог

Козероги получат предложение, которое покажется очень заманчивым. Однако будьте осторожны. Вас пытаются втянуть в аферу, которая больно ударит по кошельку и репутации.

Водолей

Карты Таро сулят Водолеям редкий шанс. Вы можете навсегда изменить свою жизнь и оставить в прошлом все, что вас огорчало. Не упустите эту возможность, ведь она дается не каждому.

Рыбы

9 июля Рыбам стоит отказаться от пагубных привычек и задуматься о здоровье. Берегите себя и не позволяйте развлечениям "высосать" из вас все силы. Лучше прогуляйтесь на свежем воздухе.

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