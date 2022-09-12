Астрологи назвали идеальный возраст для каждой.

Как известно, натальная карта предрешает судьбу человека очень часто. Так, астрологи проанализировали особенности всех знаков Зодиака и рассказали, когда женщины чаще всего выходят замуж.

Овен

Овны очень переборчивы. Именно поэтому их первый брак может быть заключен в 20-22 года, но вскоре может быть развод и последующие попытки построить свою семью.

Телец

Настоящие торопыги, которые нередко идут под венец в 18 лет. Случаются истории, когда просят у родителей их согласия на брак еще и раньше.

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Близнецы

Уроженки этого знака мечтают о ранней свадьбе, но из-за их напористости и желании выполнять в союзе "мужскую" роль, партнер может долго не решаться делать предложение. Они идут замуж в 27 лет.

Рак

Возраст, когда Раки могут впервые примерить белое платье - 19 лет. И это еще не рано. Они считают, что прежде всего в жизни нужно создать крепкую семью.

Лев

Львы преследуют цель создать крепкую и счастливую семью.

С детства уроженки этого знака мечтают надеть белое платье и пойти под венец с прекрасным принцем, но в реальности все не так, как хотелось бы. Их возраст замужества - 29 лет и старше.

Дева

Дева - мудрая и рассудительная. Именно поэтому она не хочет спешить с клятвой быть вместе и в горе, и в радости. Звезды говорят, что эти люди начинают строить свою семью в 30-32 года.

Весы

Возраст, когда Весам лучше всего выходить замуж - 27 лет. Их характер понравится не каждому, однако часто отношения эти люди не меняют.

Скорпион

Этот знак Зодиака относится к категории "гулящих". Зачастую первый брак у девушек-Скорпионов случается в 25 лет, длится он 1-2 года, затем второй и последующие.

Стрелец

Стрельцы - ужасные карьеристы. Им нужна слава, деньги, признание со стороны окружающих. Конечно, личная жизнь важна, но брак - далеко не первоочередное, к чему те стремятся. Именно поэтому их кармический возраст свадьбы - 28-30 лет.

Козерог

Козероги рано встречают свою первую любовь. Им везет, и эта любовь оказывается на всю жизнь.

Именно поэтому им нечего терять время - уже в 22 года можно и свадьбу играть.

Водолей

Астрологи утверждают, что идеальный возраст для Водолеев для построения брака - период с 24 до 26 лет.

Рыбы

Рыбы выходят замуж в 23 года. Именно в этом возрасте они начинают осознавать острую потребность в семье и хотят оформить свои отношения формально.

Напомним, названы три знака Зодиака, которые вернутся к бывшим из-за ретроградного Меркурия.

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