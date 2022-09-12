Как известно, натальная карта предрешает судьбу человека очень часто. Так, астрологи проанализировали особенности всех знаков Зодиака и рассказали, когда женщины чаще всего выходят замуж.
Овен
Овны очень переборчивы. Именно поэтому их первый брак может быть заключен в 20-22 года, но вскоре может быть развод и последующие попытки построить свою семью.
Телец
Настоящие торопыги, которые нередко идут под венец в 18 лет. Случаются истории, когда просят у родителей их согласия на брак еще и раньше.
Близнецы
Уроженки этого знака мечтают о ранней свадьбе, но из-за их напористости и желании выполнять в союзе "мужскую" роль, партнер может долго не решаться делать предложение. Они идут замуж в 27 лет.
Рак
Возраст, когда Раки могут впервые примерить белое платье - 19 лет. И это еще не рано. Они считают, что прежде всего в жизни нужно создать крепкую семью.
Лев
Львы преследуют цель создать крепкую и счастливую семью.
С детства уроженки этого знака мечтают надеть белое платье и пойти под венец с прекрасным принцем, но в реальности все не так, как хотелось бы. Их возраст замужества - 29 лет и старше.
Дева
Дева - мудрая и рассудительная. Именно поэтому она не хочет спешить с клятвой быть вместе и в горе, и в радости. Звезды говорят, что эти люди начинают строить свою семью в 30-32 года.
Весы
Возраст, когда Весам лучше всего выходить замуж - 27 лет. Их характер понравится не каждому, однако часто отношения эти люди не меняют.
Скорпион
Этот знак Зодиака относится к категории "гулящих". Зачастую первый брак у девушек-Скорпионов случается в 25 лет, длится он 1-2 года, затем второй и последующие.
Стрелец
Стрельцы - ужасные карьеристы. Им нужна слава, деньги, признание со стороны окружающих. Конечно, личная жизнь важна, но брак - далеко не первоочередное, к чему те стремятся. Именно поэтому их кармический возраст свадьбы - 28-30 лет.
Козерог
Козероги рано встречают свою первую любовь. Им везет, и эта любовь оказывается на всю жизнь.
Именно поэтому им нечего терять время - уже в 22 года можно и свадьбу играть.
Водолей
Астрологи утверждают, что идеальный возраст для Водолеев для построения брака - период с 24 до 26 лет.
Рыбы
Рыбы выходят замуж в 23 года. Именно в этом возрасте они начинают осознавать острую потребность в семье и хотят оформить свои отношения формально.
Напомним, названы три знака Зодиака, которые вернутся к бывшим из-за ретроградного Меркурия.
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