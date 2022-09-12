Как утверждают эксперты, период с 9 сентября по 2 октября - это период приставки "пере". Придется переделывать, передумать и так далее.

Известный астролог Арина Артуровна рассказала, какие три знака Зодиака рискуют вернуться к бывшим в ближайшие три недели.

Овен

Этих людей ждут не только встречи с людьми из прошлого, но и разборки с бывшими возлюбленными. Возможно, под влиянием ретроградного Меркурия, Овен встретится с бывшим/бывшей, будет с ним переписываться или вовсе решится на возобновление отношений.

Как утверждает Арина Артуровна, в этот период благоприятно устраивать встречи с одноклассниками или однокурсниками.

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Близнецы

Близнецы - еще один знак Зодиака, которому захочется вспомнить прошлое. Возможно, эти люди начнут следить в социальных сетях за тем, с кем раньше были в отношения. Возможен возврат любовников.

Весы

И третий знак Зодиака, кого ждет пересечение судьбы с бывшими. Им придется здорово понервничать и переживать на этой почве. Но астролог советует успокоиться и отвлечься на общение с другими людьми.

Напомним, ретромеркурий оставит без денег эти знаки Зодиака.

Также УНИАН писал, что известный астролог ответила, как ретроградный Меркурий повлияет на все знаки Зодиака.

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