Известный астролог Арина Артуровна рассказала, какие три знака Зодиака рискуют вернуться к бывшим в ближайшие три недели.
Овен
Этих людей ждут не только встречи с людьми из прошлого, но и разборки с бывшими возлюбленными. Возможно, под влиянием ретроградного Меркурия, Овен встретится с бывшим/бывшей, будет с ним переписываться или вовсе решится на возобновление отношений.
Как утверждает Арина Артуровна, в этот период благоприятно устраивать встречи с одноклассниками или однокурсниками.
Близнецы
Близнецы - еще один знак Зодиака, которому захочется вспомнить прошлое. Возможно, эти люди начнут следить в социальных сетях за тем, с кем раньше были в отношения. Возможен возврат любовников.
Весы
И третий знак Зодиака, кого ждет пересечение судьбы с бывшими. Им придется здорово понервничать и переживать на этой почве. Но астролог советует успокоиться и отвлечься на общение с другими людьми.
Напомним, ретромеркурий оставит без денег эти знаки Зодиака.
Также УНИАН писал, что известный астролог ответила, как ретроградный Меркурий повлияет на все знаки Зодиака.