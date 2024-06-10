Мольфар назвал период, когда ВСУ погонят оккупантов в шею

По словам Гордеева, это может произойти в ближайшее время.

Мольфар Макс Гордеев в интервью УНИАН рассказал, что российские захватчики скоро оставят некоторые наши территории. По его словам, на определенных направлениях бои будут достаточно интенсивными, однако ВСУ ждут успехи.

"Линия фронта будет динамичной и изменчивой в ближайшие месяцы. Я вижу, что украинские войска будут проводить успешные контратаки, что приведет к освобождению некоторых территорий. Однако российские силы также будут пытаться удерживать свои позиции и проводить локальные наступления", - сказал Гордеев.

По его словам, карты показывают, что основные изменения произойдут в районе Донецка и Луганска, где боевые действия будут особенно интенсивными.

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"Украинские силы, благодаря поддержке западных союзников и новым поставкам вооружений, смогут укрепить свои оборонительные позиции и создать условия для успешных наступательных операций. Ожидается, что линия фронта будет постоянно меняться в зависимости от успехов и неудач обеих сторон. Важно будет следить за ситуацией на местах и быть готовыми к быстрым изменениям в боевой обстановке", - добавил мольфар.

Напомним, ранее мольфар назвал 10 городов, которые Россия забросает ракетами до конца лета.

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