Мольфар назвал 10 городов, которые Россия забросает ракетами до конца лета

По словам Гордеева, ситуация в Украине будет напряженной.

Мольфар Макс Гордеев эксклюзивно для УНИАН рассказал, что вскоре Россия активизирует ракетные обстрелы. По его словам, есть 10 наиболее опасных городов до конца лета, которые будут страдать от российской агрессии.

1. Бахмут

Бахмут останется зоной интенсивных боевых действий до конца лета. Карты показывают, что город продолжит быть целью для российских войск, которые стремятся прорвать линию обороны.

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"У меня такое ощущение, что украинские силы будут упорно удерживать свои позиции, несмотря на жестокие обстрелы и постоянные атаки. Гуманитарная ситуация в городе будет оставаться критической, с ограниченным доступом к продовольствию, медицинской помощи и другим жизненно важным ресурсам. Международные организации и местные волонтеры будут работать над доставкой гуманитарной помощи, но из-за боевых действий это будет крайне сложно. Жителям Бахмута следует быть готовыми к длительным перебоям с электричеством и водоснабжением, а также к возможным эвакуациям в случае усиления боевых действий. Я чувствую, что до конца лета надежды на значительное улучшение ситуации не будет, но украинские войска будут продолжать держать оборону, давая жителям надежду на будущее", - говорит Гордеев.

2. Мариуполь

Мариуполь остается символом стойкости и сопротивления. Восстановление города идет медленно, с многочисленными препятствиями, вызванными разрушенной инфраструктурой. Карты указывают на поддержку международных организаций, которые будут активно работать над улучшением гуманитарной ситуации. Жителям придется продолжать адаптироваться к новым реалиям, сохраняя при этом дух единства и взаимопомощи.

"Я чувствую, что к концу лета могут начаться некоторые проекты по восстановлению критически важных объектов, что улучшит условия жизни в городе. Однако угроза новых атак остается, и жителям следует быть бдительными и готовыми к возможным эвакуациям. Восстановление будет долгим и трудным процессом, требующим значительных усилий и координации", - добавил мольфар.

3. Северодонецк

Северодонецк останется под угрозой, но Гордеев видит, что местные власти и военные будут активно работать над защитой города. Карты показывают необходимость укрепления обороны и создания безопасных коридоров для эвакуации мирных жителей.

"Чувствую, что усилия по восстановлению и поддержке местного населения будут направлены на обеспечение базовых потребностей, таких как питание и медицинская помощь. До конца лета значительных изменений не ожидается, но появятся признаки стабильности и улучшения ситуации. Жителям следует быть готовыми к длительным перебоям с электро- и водоснабжением, а также к постоянным угрозам безопасности. Однако, международная поддержка будет способствовать смягчению острых проблем", - добавил Гордеев.

4. Лисичанск

В Лисичанске ситуация будет оставаться сложной, с постоянными боевыми действиями. Однако мольфар говорит, что усилия по эвакуации мирных жителей и доставке гуманитарной помощи будут успешными. Карты показывают необходимость координации с международными партнерами для улучшения условий жизни в городе. Жители должны быть готовы к длительным испытаниям, но поддержка волонтеров и гуманитарных организаций придаст им сил и уверенности. Восстановление инфраструктуры будет происходить медленно, но устойчиво, с акцентом на обеспечение безопасности и основных потребностей. К концу лета ситуация станет более управляемой, хотя и останется напряженной.

5. Херсон

Херсон будет продолжать испытывать трудности из-за диверсий и обстрелов, но Гордеев говорит, что украинские силы будут активно работать над укреплением обороны города. Карты указывают на важность международной поддержки и координации усилий по обеспечению безопасности населения. По словам мольфара, к концу лета ситуация станет более стабильной, с улучшением условий жизни и доступом к основным услугам. Жители должны быть готовы к возможным перебоям, но при этом сохранять дух солидарности и взаимопомощи. Усилия по восстановлению инфраструктуры и обеспечению гуманитарной помощи будут продолжаться, что позволит смягчить самые острые проблемы.

6. Запорожье

Запорожье будет оставаться стратегически важным городом, что делает его целью для атак.

"Я вижу, что усилия по укреплению обороны будут успешными, и город сможет выдержать давление. Карты показывают важность подготовки и координации действий с международными партнерами для обеспечения безопасности. Жители должны быть готовы к возможным трудностям, но смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных властей и гуманитарных организаций. К концу лета можно ожидать некоторого улучшения в плане безопасности, хотя общая ситуация останется напряженной. Восстановление потребует значительных ресурсов и времени", - рассказал мольфар.

7. Авдеевка

Авдеевка будет находиться в состоянии постоянного напряжения, но, по словам эксперта, местные власти и волонтерские организации будут активно работать над улучшением условий жизни. Карты указывают на необходимость создания безопасных зон и обеспечения доступа к базовым услугам.

"Чувствую, что до конца лета ситуация останется сложной, но появятся признаки стабилизации и улучшения условий жизни для мирных жителей. Жителям следует быть готовыми к возможным эвакуациям и длительным перебоям в снабжении. Однако усилия по защите города и поддержке населения будут продолжаться, что поможет смягчить самые острые проблемы", - говорит мольфар.

8. Николаев

Николаев будет сталкиваться с постоянными угрозами, но усилия по защите города будут успешными. Карты показывают важность координации действий с международными партнерами и обеспечения гуманитарной помощи. Жители должны быть готовы к возможным трудностям, но смогут рассчитывать на поддержку со стороны местных властей и гуманитарных организаций. К концу лета можно ожидать некоторого улучшения в плане безопасности, хотя ситуация останется напряженной. Восстановление будет происходить медленно, но устойчиво, с акцентом на обеспечение основных потребностей и безопасности жителей.

9. Краматорск

Краматорск будет оставаться под угрозой обстрелов и авиаударов. Карты показывают, что до конца лета город будет страдать от постоянных атак, но украинские силы будут активно работать над его защитой.

"У меня такое ощущение, что местное население будет нуждаться в постоянной поддержке и помощи со стороны международных организаций. Вижу, что гуманитарная ситуация будет оставаться сложной, с нехваткой ресурсов и проблемами с доступом к основным услугам. Жителям следует быть готовыми к возможным эвакуациям и соблюдать меры предосторожности. Усилия по укреплению обороны и защиты города будут продолжаться, что поможет минимизировать убытки и обеспечить относительную безопасность для жителей", - добавил Гордеев.

10. Славянск

Славянск будет находиться под постоянной угрозой обстрелов. Карты показывают, что до конца лета город останется в состоянии напряженности и неопределенности. Усилия по защите города и поддержке местного населения будут продолжаться, но значительного улучшения ситуации не ожидается до окончания активных боевых действий.

"Вижу, что местные власти и международные организации будут работать над обеспечением поставок продуктов питания, медикаментов и других необходимых ресурсов. Жителям следует быть готовыми к возможным перебоям с электро- и водоснабжением, а также к постоянной угрозе атак. К концу лета можно ожидать некоторого улучшения в плане безопасности, но общая ситуация останется сложной и потребует постоянного внимания", - подытожил эксперт.

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