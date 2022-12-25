Влад Росс предрек опасность крупным городам Украины.

Астролог Влад Росс рассказал, что сейчас нависла серьезная опасность над крупными городами Украины. По его словам, эти города лучше покинуть до лучших времен.

"Я давно говорил, что надо покинуть крупнейшие города, поскольку проблема с отоплением сохраняется. Опасность нависла над Киевом, Днепром, Харьковом, Запорожьем, Днепром. Одесса и Львов в меньшей степени, но там ситуация тоже будет сложной", - сказал Влад Росс в интервью УНИАН.

Он добавил, что Киев является одним из самых опасных городов. Нападение на столицу в феврале 2023 года очень вероятно.

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Астролог Дмитрий Уранус рассказал, что россияне в этот период будут испытывать ярость, пытаясь "накрывать" мирные города нашей страны ракетами. Как уточнил Уранус, больше всего сохраняется опасность обстрела с воздуха.

Уранус также назвал города, где в период с 23 декабря и на 30 календарных дней сохранится особая опасность. Это населенные пункты в Харьковской и Донецкой областях.

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