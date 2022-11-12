Женщины, рожденные под знаком Льва, будут купаться в любви.

Неделя с 14 по 20 ноября может стать судьбоносной для женщин, рожденных под определенными знаками Зодиака. Романтика, небывалый успех на работе, хорошие новости и просто приятные эмоции - судьба приготовила немало сюрпризов.

Каким знакам Зодиака посчастливится на этой неделе - расскажет женский гороскоп на неделю с 14 по 20 ноября. Астрологи советуют не бояться удачи, но и не терять голову от счастья.

Телец

Новая неделя принесет вам шанс наладить отношения с родственниками. Женщинам-Тельцам можно даже немного "пошалить", звезды будут благосклонны к вашей легкомысленности. Ветер перемен принесет вам немало сюрпризов.

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Рак

Женщинам, родившимся под этим знаком Зодиака, невероятно повезет в любви. 16 и 17 ноября - пик вашей удачи, берите от жизни сполна, не бойтесь ошибиться и наслаждайтесь славой.

Лев

Удачи в любви будут "преследовать" и Львов. Звезды подарят вам новые знакомства. Одинокие женщины смогут закрутить роман, а те, у кого уже есть вторая половинка, будут купаться в ласке.

Дева

На неделе с 14 по 20 ноября Девам повезет в работе и творчестве. Также стоит заняться своим здоровьем, звезды благосклонны к омоложению, лечению и косметическим процедурам.

Скорпион

Женщины, родившиеся под этим знаком, получат шанс провести время наедине с собой. Отдохните от людей в начале недели, наберитесь сил. К концу недели вы получите хорошие новости и сможете изменить свою жизнь к лучшему.

Напомним, ранее астрологи рассказали, каким знакам Зодиака не повезет на всех фронтах.

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