Неделя с 14 по 20 ноября принесет некоторым знакам немало бед. Кому стоит ждать беды - читайте в УНИАН.

Не всем знакам Зодиака гороскоп сулит удачи и приятные эмоции. Неделя с 14 по 20 октября будет непростой для женщин, которые родились под определенным знаками.

Кому не повезет и как справиться с проблемами, поведает новый женский гороскоп на следующую неделю.

Овен

Овнам придется столкнуться с серьезными проблемами. Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, будут вынуждены "залечь на дно". Не принимайте важных решений и постарайтесь избежать конфликтов до пятницы.

Видео дня

Весы

Неудача будет преследовать вас всю неделю. Не пытайтесь добиться успехов на работе и не просите повышения, в ближайшее время такие просьбы могут привести лишь к конфликту с начальством. Попробуйте заняться самопознанием, избегайте конфликтов и побольше отвлекайтесь от негатива.

Стрелец

Женщины, рожденные под этим знаком Зодиака, должны быть предельно осторожными в среду. Постарайтесь окружить себя честными людьми, которым вы можете доверять. Весов может преследовать тревога и паника, а потому не оставайтесь наедине со своими мыслями.

Козерог

Неделя с 14 по 20 октября станет для Козерогов еще тем испытанием. Не пытайтесь сбежать от проблем, научитесь с ними бороться. Не бойтесь давать врагам отпор, а к четвергу все невзгоды начнут исчезать, к выходным тотальная неудача сменится спокойствием.

Напомним, ранее астрологи сообщили, какие знаки Зодиака "озолотит" новолуние в Стрельце 24 ноября.

Вас также могут заинтересовать новости: