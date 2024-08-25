Тельцам следует отправиться в Палм-Спрингс, а Стрельцам - в Токио.

Астрологи Ракель Родригес, Стина Гарбис и Элис Смит рассказали о том, в каком городе вам следует выйти на пенсию, согласно вашему знаку Зодиака, пишет Best Life.

Овен - Седона, Аризона

Овен ненавидит сидеть на месте. И то, что он больше не работает, не означает, что он хочет перестать жить полной жизнью. А Седона - город в Аризоне, известный сочетанием активного отдыха и яркой энергии, что делает его идеальным местом для выхода на пенсию для предприимчивых Овнов. От пеших походов до погружения в ночную жизнь города - Овнам всегда будет чем заняться в Седоне.

Телец - Палм-Спрингс, Калифорния

Тельцы не спешат уходить на пенсию, поскольку им комфортнее всего иметь структурированный распорядок дня. Однако, когда они будут готовы сделать этот шаг, им следует отправиться в какое-нибудь богатое место, например, Палм-Спрингс, Калифорния. Так как Тельцы живут ради роскоши, они оценят, что этот город похож на курорт. В Палм-Спрингс есть поля для гольфа, богатый образ жизни и хорошая погода.

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Близнецы - Бостон, Массачусетс

Близнецы - очень любопытные люди, которые преуспевают во взаимодействии с другими. Им нужно уйти на пенсию в городе, который будет поддерживать их интеллектуальную стимуляцию, а также социальное удовлетворение. Бостон прекрасен, потому что у него богатая история, что может быть захватывающе и интересно для Близнецов.

Рак - Сент-Луис, Миссури

Раки, хотя и известны своей чрезмерной эмоциональностью, также являются одними из самых легко приспосабливающихся людей, которых вы встретите. Они могли бы уйти на пенсию где угодно, но, по мнению астрологов, именно Сент-Луис идеально подходит для них. С его обилием общественных парков, бесплатными музеями и зоопарком, а также многочисленными фестивалями в течение года, Сент-Луис предлагает семейную, уютную атмосферу, которая понравится Ракам даже после выхода на пенсию.

Лев - Сидней, Австралия

Львы рассматривают выход на пенсию как большой праздник, и они не собираются ни на секунду сбавлять темп. Поэтому у них не возникнет проблем с переездом за границу в этот оживленный прибрежный город. Сидней с его солнечными пляжами и яркой общественной жизнью идеально подходит для лучезарных и энергичных Львов, считают астрологи.

Дева - Питтсбург, Пенсильвания

Девы довольно разборчивы. Они не будут счастливы, уйдя на пенсию в шумном мегаполисе, который может их перегрузить. Но поскольку ими управляет Меркурий, планета общения, им нравится чувствовать себя частью истории. Питтсбург - небольшой город, но в нем есть много всего, чем заняться и что посмотреть, поэтому Дева будет здесь интеллектуально насыщена.

Весы - Париж, Франция

Весами управляет Венера, планета любви и красоты, поэтому их идеальный город для выхода на пенсию должен быть романтики, а также стильных жителей. Все в Париже отвечает эстетическим предпочтениям Весов.

Скорпион - Марракеш, Марокко

Скорпионам трудно доверять новым людям и местам. Марракеш, возможно, не первое место для выхода на пенсию, которое приходит на ум, но его таинственная и интенсивная энергия вполне подходит для этих сложных водных знаков. Богатая история, яркая культура и экзотическое очарование этого города удовлетворят любовь Скорпиона к загадочному и глубокому. Сложная архитектура Марракеша может предложить стимулирующую среду, которую Скорпионы найдут пленительной.

Стрелец - Токио, Япония

Даже после выхода на пенсию Стрельцы продолжат вычеркивать дела из своего списка желаний и отправляться в приключения, которые случаются раз в жизни, с друзьями, семьей и незнакомцами. Но им все равно понадобится дом, чтобы обосноваться - в идеале рядом с международным аэропортом. Токио предлагает идеальное сочетание традиций и инноваций. Этот оживленный мегаполис - сокровищница впечатлений, которая может удовлетворить потребность Стрельца в исследовании и обучении.

Козерог - Джуно, Аляска

Из всех знаков практичный Козерог, скорее всего, начнет копить на пенсию пораньше. Им не нужно хвастаться своим успехом, уходя на пенсию в какое-то роскошное или дорогое место. Они также предпочли бы использовать свои с трудом заработанные деньги, чтобы купить себе столь необходимый покой, и именно поэтому Джуно, Аляска, идеально подходит для них. Уйти на пенсию в приятное тихое место... где они могут охотиться и ловить рыбу, и прожить свои дни в бревенчатой ​​хижине - это то, что сделал бы Козерог.

Водолей - Амстердам, Нидерланды

Конечно, Водолеи должны уйти на пенсию в месте, которое соответствует их нетрадиционной энергии. Прогрессивная и эклектичная атмосфера Амстердама идеально подходит для этих бунтарей Зодиака. Богатое художественное наследие города и социальное разнообразие подходят для дальновидного мировоззрения Водолея.

Рыбы - Портленд, Мэн

Полные страсти, идеализма и креативности, Рыбы известны как мечтатели Зодиака. А поскольку их правящая планета - Нептун, названный в честь римского бога океана, им было бы кстати уйти на пенсию у воды. И Портленд соответствует всем их критериям: его причудливые улочки, виды на океан и атмосфера сплоченного сообщества удовлетворят стремления Рыб к комфорту и эмоциональной связи.

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