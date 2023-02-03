Карты Таро сулят Тельцам день неприятных воспоминаний.

В субботу, 4 февраля, удача отвернется от Весов, им придется несладко. А Овнам стоит ждать похвалы, их старания наконец-то оценят. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте в гороскопе по картам Таро от УНИАН

Овен

Овнов ждут хорошие новости от начальства. Ваши старания оценят по достоинству, есть вероятность того, что вам выпишут щедрую премию или предложат повышение.

Телец

Карты Таро сулят Тельцам день неприятных воспоминаний. Человек из прошлого может принести с собой не только грусть, но и беду.

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Близнецы

4 февраля Близнецам стоит быть максимально осторожными в своих высказываниях. Держите язык за зубами.

Рак

Суббота принесет Ракам день бытовых хлопот. Возможно, вы захотите сделать ремонт или решите обновить мебель. Дом - ваша крепость, не жалейте денег на уют.

Лев

Карты Таро сулят Львам новые знакомства. Они принесут вам интересные возможности, не бойтесь ими воспользоваться.

Дева

Девы смогут провести день в объятиях любимого человека. Если же второй половинки у вас нет, проведайте родителей.

Весы

В личной жизни Весов могут произойти глобальные перемены. Вы можете узнать горькую правду о предательстве. Не стоит глотать обиду, рвите отношения с изменщиком без сомнений и колебаний.

Скорпион

Скорпионам стоит задуматься о своем духовном развитии. Карты Таро советуют вам начать читать книги или записаться на курсы, новые знания откроют новые перспективы.

Стрелец

Стрельцам стоит внимательнее отнестись к своим расходам. Вы слишком много тратите на пустяки, истощая не только свой кошелек, но и свои жизненные ресурсы.

Козерог

Козерогам карты Таро сулят неожиданные новости. Однако не стоит пугаться, ничего плохого они не принесут.

Водолей

4 февраля в жизнь Водолеев ворвется торнадо. Буря эмоций скуют вас, но не стоит пасовать перед сложностями.

Рыбы

Рыб ждет шоппинг. Потратьте деньги на себя и задумайтесь о смене имиджа.

Ранее астрологи рассказали, что три знака Зодиака поймают удачу за хвост уже на этих выходных.

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