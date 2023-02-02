Астрологи считают, что некоторым знакам невероятно повезет.

В эти выходные (4-5 февраля) судьба будет очень благосклонна к представителям трех знаков Зодиака. Кому повезет больше всех - читайте ниже.

Лев

Выходные превратятся в райский отдых для Львов. Они будут полны сил, энергии и радости. Астрологи считают, что Львам стоит забыть обо всех неприятностях, ведь черная полоса в их жизни не предвидится.

Проведите эти дни с близкими, они подарят много приятных эмоций. Также можно заняться работой, даже в выходные она принесет удовольствие, ведь все будет получаться.

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Скорпион

Скорпионы получат дар убеждения. Им повезет в любых спорах и опасных ситуациях, все беды обойдут этот знак Зодиака стороной. Попробуйте заняться делами, которые давно откладывали. На выходных вы можете добиться успехов и решить даже самые сложные вопросы.

Астрологи советуют Скорпионам задуматься о чем-то новом. Планируйте свою жизнь и ставьте цели, у вас все обязательно получится. Также не стоит забывать о добрых делах, помощь окружающим принесет радость и подарит теплоту.

Рыбы

Рыбы будут главными везунчиками этих выходных. Вы можете рисковать, совершать смелые поступки и разоблачать всех лгунов. Удача будет на вашей стороне, "выжмите" из нее максимум.

Для Рыб в воскресенье судьба готовит неожиданный и очень приятный сюрприз. Возможно, вы наладите отношения с человеком из прошлого или же встретите нового друга, который станет верным товарищем на многие годы.

Ранее астрологи уже рассказали, что два знака Зодиака встретят настоящую любовь до конца недели.

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