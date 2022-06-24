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Астрологи перечислили три знака Зодиака, которых Вселенная в ближайшее время испытает на прочность. Им будет казаться, что худшего периода в их жизни еще не было.

Овен

Овнам очень не повезет буквально во всех сферах. Кажется, что в вашей жизни наступила "черная полоса", но только в ваших силах ее преодолеть. Подумайте над тем, как можно каждую негативную ситуацию перевернуть себе в пользу. Подойдите к решению вопросов более творчески, и тогда есть шанс, что все эти проблемы не отразятся на вашем общем состоянии.

Скорпион

На каждом шагу Скорпион будет сталкиваться с проблемами. На работе он может допустить ошибки, которые будут стоить ему карьеры и финансового благополучия, дома - все будет валиться из рук, в личной жизни - ссора за ссорой. Скорпионам захочется закрыться в себе и не вылазить из своего "домика", но нет. Вам нужно взять себя в руки, набраться терпения и идти вперед, даже падая.

Рыбы

Рыб ждут неприятности на финансовом поприще. Вы можете влезть в долги, которые и сами не знаете, как отдавать. Прежде чем это сделать, хорошенько подумайте, стоит ли игра свеч. Также вы можете столкнуться с непонимаем со стороны родных и близких. Их буквально будет раздражать то, что вы оторваны от реальности.

Напомним, три знака Зодиака ждет поворотный момент в судьбе.

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