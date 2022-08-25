В их жизни наконец наступит "белая" полоса.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые уже в сентябре 2022 года поймают удачу за хвост. больше всего повезет Козерогам, Весам и Ракам.

Козерог

Козерог - это трудолюбивый знак Зодиака, который свою карьеру ставит превыше всего. Последнее время они очень много работали, а теперь они наконец будут пожинать свои плоды. Начальство оценит вашу работу и энтузиазм, поэтому вы можете рассчитывать на повышение как должности, так и оклада. Кроме того, астрологи советуют вам отправиться в мини-путешествие с близкими людьми, чтобы набраться сил и энергии для новых свершений.

Весы

Звезды сулят удачу Весам на любовном поприще. Эксперты уверены, что сентябрь будет идеальным месяцев для создания семьи и вклада в будущее. Вы можете решиться на брак или даже пополнение в семье. А вот одинокие Весы смогут встретить свою судьбу. Отмечается, что представители этого зодиакального созвездия в сентябре обретут истинное счастье.

Рак

Раки могут решиться на безумный поступок, на который бы ранее ни за что не согласились. Возможно, он будет связан с экстримом. Вы испытаете настоящее удовлетворение от своей силы, храбрости и всем вокруг докажете свое превосходство. Также звезды сулят вам денежный приток. Вы сможете совершить покупку своей мечты.

Напомним, ранее таролог предупредила о большой трагедии на этой неделе.

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