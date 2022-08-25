По словам эксперта, Украину ждет "горячая" неделя.

Таролог Яна Эзотеричка сделала расклад на картах и определила, что ждет Украину в ближайшие дни. По ее словам, на этой неделе могут быть большие разрушения и даже трагедия.

"К сожалению, на этой неделе будет очень много трагедий и разрушений. Может что-то произойти, чего мы не ожидали. Будет много призывов к миру и ответу к тому, что уже наделали", - сказала таролог на своем YouTube-канале.

Она добавила, что в ближайшее время украинцы будут массово покидать горячие точки, потому что ситуация в стране накаляется. При этом она уверена, что произойдет перелом в войне, и он будет в пользу Украины.

"На этой неделе будут большие переезды. Люди будут выезжать из горячих точек. Также на этой неделе будут переговоры, и удача на нашей стороне. Украина сможет много чего преодолеть. Готовится большой подарок нам. Денежный или в виде оружия", - добавила Эзотеричка.

Напомним, ранее астролог Влад Росс назвал дату, когда Украина окончательно победит в войне.

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