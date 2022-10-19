Ноябрь не сулит им ничего хорошего.

Астрологи составили список знаков Зодиака, которые в ноябре 2022 года столкнуться с рядом серьезных проблем. Кто-то узнает о предательстве, а кто-то - о проблемах со здоровьем.

Рак

Уже в следующем месяце Раки могут столкнуться с серьезными проблемами на работе. Завистники всячески будут вставлять вам палки в колеса, вплоть до конкретной подставы, которая в результате может обернуться для вас даже увольнением. Будьте очень внимательны и никому не рассказывайте о своих планах. Помните, что недоброжелатели не дремлют.

Овен

Овны уже в начале ноября могут узнать о предательстве со стороны близкого человека. Вероятно, вы слишком кому-то доверяете, но это совсем неоправдано. Этот человек без зазрения советси ударит вас в спину и даже глазом не моргнет. Это может быть как ваш родственник, таки вторая половинка. Решение, конечно, принимать только вам, но помните, что перед тем, как один раз отрезать, нужно сто раз отмерить.

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Скорпион

Скорпионы могут узнать о проблемах со здоровьем, решение которых потребует много сил и денег. Звезды предупреждают, что вам не стоит пренебрегать своим состоянием здоровья, чтобы потом все не оказалось намного хуже, чем было изначально. Будьте готовы к тому, что вам придется проходить разные обследования и лечиться.

Напомним, для трех знаков Зодиака зима станет судьбоносной.

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