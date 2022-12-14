Хорошие новости узнают только два знака Зодиака. А кого ждут плохие известия - читайте далее.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые могут получить информацию, сыграющую им как на руку, так и злую шутку. Неожиданные новости могут выбить почву из-под ваших ног, а кто-то наоборот будет очень рад.

Близнецы

Уже в январе 2023 вы можете узнать приятную новость, которая может быть связана с пополнением в семье. Эксперты в астропсихологии отмечают, что женщины данного знака Зодиака могут осчастливиться, узнав о долгожданной беременности. А вот мужчинам эту новость сообщат их избранницы. В целом январь будет очень удачным для укрепления брачных узов и расширения семьи.

Рак

Чувственные Раки могут получить неожиданное предложение по работе. Вероятно, вам придется отправиться в дальнюю командировку, однако эта игра стоит свеч. Не стоит долго думать! Берите и действуйте! Только так вы сможете добиться невероятных успехов и продвинуться по карьерной лестнице.

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Водолей

А вот Водолеям повезет меньше. Представители этого знака Зодиака могут узнать неприятную новость, связанную с предательством близкого человека. Это может быть как ваша вторая половинка, так и друг. Присмотритесь внимательнее к людям, которые вас окружают. Есть вероятность, что вами кто-то пользуется.

Напомним, трем знакам Зодиака сказочно повезет уже на днях.

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