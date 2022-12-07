Кто в группе риска - читайте в нашем материале.

Астролог Валентина Виттрок перечислила знаки Зодиака, которым в декабре может быть непросто. Кто они и чего им ждать - читайте в материале.

Рак

Помимо того, что у них будет довольно много рутинной работы, будут еще проблемы, связанные со здоровьем. Например, организм будет подавать какие-то тревожные звоночки, которые нельзя будет оставить без реакции.

"Ретромарс тормозит и не даёт размахнуться, внутренняя тревога. Переход Меркурия и Венеры в Козерог указывают на переключение внимания Раков на партнеров и публичную деятельность", - прокомментировала астролог.

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Однако С 21 числа Юпитер возвращается в Овен, предлагая Ракам профессиональный рост.

Весы

Астролог советует на декабрь и начало января не планировать никаких путешествий, так как в дороге могут быть проблемы. Те Весы, которые сейчас находятся далеко от своего дома, будут ощущать тоску и одиночество.

Но не все будет так плохо, поскольку с переходом Юпитера в Овен (21 декабря) у многих одиноких Весов появится шанс встретить свою половину или определиться со статусом.

Рыбы

Сложности у Рыб будут в плане профессиональных возможностей и профпригодности. Могут быть какие-то новые проекты, над которыми придется долго разбираться, или какие-то тестирования, испытания, проверка знаний Рыб. Возможно, они будут с кем-то конкурировать за рабочее место. В общем, причин для стресса будет достаточно.

Но будут и хорошие моменты. Например, в конце месяца они смогут классно провести время с друзьями.

Напомним, названы знаки Зодиака, которые чаще всего предают.

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