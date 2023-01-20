Астрологи предупреждают их об опасных ситуациях.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые в ближайшее время могут пострадать от недоброжелателей. Будьте очень осторожны и тщательнее выбирайте свой круг общения.

Телец

Тельцам очень сложно находить общий язык с людьми, так как они достаточно прямолинейные, упрямые, жесткие. Такое поведение не вызывает положительной реакции у окружающих. Скорее, это раздражает и злит. Поэтому совсем скоро у них может начаться противостояние. Тельцы могут пострадать из-за своего же характера. От них могут отвернуться даже самые близкие люди.

Рак

Чувственные Раки настолько зациклены на себе и своих ощущениях, что совсем забывают о своих близких и их желаниях. Так у них происходит и со второй половинкой. Есть риск, что вы узнаете о предательстве любимого человека. Чтобы сохранить отношения, вам нужно откровенно обо все поговорить, услышать и понять партнера, провести работу над ошибками. Все может быть хорошо, если вы научитесь думать и о других.

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Рыбы

Рыбы не любят брать на себя ответственность, предпочитая переложить ее на кого-то другого. Проблема в том, что окружающим это уже могло надоесть, поэтому они всячески будут вам сопротивляться. Вам может показаться, что они вас предали. Но это только во благо, так как вам нужно научиться жить самостоятельно и уметь принимать важные решения.

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