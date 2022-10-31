Они привыкли бросать деньги на ветер.

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые не умеют обращаться с деньгами. Часто они в юные годы хорошо зарабатывают, но им не хватает финансовой грамотности.

Лев

И женщины, и мужчины, рождённые под этим зодиакальным созвездием, не умеют распоряжаться деньгами. Сколько бы денег не было на их банковской карте, они все потратят под ноль. К слову, их зарплата "уходит" в первые несколько дней после ее получения, потом они жалуются на безденежье. К тому же они не умеют копить, что приводит в будущем к нищете.

Козерог

В особенности это касается женщин-Козерогов. Если стоит выбор между отложить деньги на "чёрный день" или купить новое платье, они без капли сомнения выберут второе. Для них важно выглядеть привлекательно, поэтому они сумасшедшие суммы тратят на себя. О будущем они не думают, ведь для этих дам главное удачно выйти замуж. Но если этого не произойдёт, то в старости им придётся очень туго.

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Овен

По мнению астрологов, Овнам также не хватает финансовой грамотности. Они часто вкладывают деньги в сомнительные проекты, пытаются выиграть в лотерею, придумывают разные планы, но все их попытки разбогатеть оказываются тщетными. А все потому, что им сложно находить общий язык с людьми. А как известно, в одиночку построить большую империю ещё никому не удавалось. Поэтому в будущем они могут разочароваться в своих способностях и пойти по наклонной.

Напомним, два знака Зодиака ждет "белая полоса" уже в ноябре.

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