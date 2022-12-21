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Астрологи назвали четыре знака Зодиака, которые уже на этой неделе поймают удачу за хвост. Вы найдете то, о чем так давно мечтали. В результате ваше настроение будет на пике, а энергия буде зашкаливать.

Овен

Предпоследняя неделя декабря сулит вам невероятную удачу в профессии. Пришло время взять себя в руки и с еще большим упорством начать работу. Поверьте, ваши труды будут щедро вознаграждены. Вселенная поможет вам добиться успеха. Можете рассчитывать на премию.

Рак

На этой недели вы смело можете положиться на свои чувства и эмоции. Постарайтесь отключить голову и делать так, как вам велит сердце. Прислушивайтесь к своей интуации, она вас не подведет. И не упустите свой шанс встретить любимого человека. Для этого вам нужно выходить на улицу и появляться в местах большого скопления людей.

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Весы

Друзья у Весов окажутся на втором плане, ведь в приоритете будет семья. Так вы сможете укрепить нити, связывающие вас. Проводите больше времени со своими близкими, выходите на свежий воздух, получайте удовольствие. Звезды сулят вам идиллию.

Козерог

Ваша главная задача пересмотреть свои ценности. Как только вы поймете, что действительно вам нужно и как вы это видите, только тогда вы сможете добиться успеха в этих делах. Ваша жизнь будет слаще меда на этой неделе, если вы перестанете накручивать себя, отдаляться от близких и противостоять своим чувствам.

Напомним, все знаки Зодиака окажутся под ударом в новолуние 22 декабря.

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