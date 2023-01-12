Рожденные под ними люди рискуют вляпаться в неприятности.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых в ближайшие дни до 15 января может грозить опасность.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под ними люди рискуют вляпаться в неприятности.

Знаки Зодиака, которым грозит опасность уже сейчас

Неприятных людей до конца текущей недели нужно особенно опасаться Овнам. Они могут привлечь к ним неудачи и подтолкнуть на разного рода авантюры, которые будут иметь неприятные последствия. Также астрологи советуют Овнам поберечь свое здоровье, как физическое, так и эмоциональное.

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Сложный период сейчас проживают Тельцы. Завал на работе, конфликты с близкими могут привести представителей данного знака к потере сил и энергии. Очень важно сейчас Тельцам научиться отказывать тем, кому ни помогать ни с кем общаться не хочется. Подобные коммуникации пойдут Овнам во вред.

Подвергнуться негативному влиянию со стороны недоброжелателей и нажить себе массу новых проблемы в указанный период рискуют Весы. Лучшим решением для них сейчас будет снизить до минимума контакты, провести время с близкими.

Ранее астрологи назвали два знака Зодиака, которые исполнят свои мечты уже в пятницу 13-го.

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